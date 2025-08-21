Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Kyperounta
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Kyperounta, Кипр

Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла в Киперунта, Кипр
Вилла
Киперунта, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Продается: просторная вилла с 5 спальнями, расположенная в тихой горной деревне Киперунта, Л…
$349,163
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Kyperounta, Кипр

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти