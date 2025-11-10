Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Kritou Tera
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на горы

Квартиры с видом на горы в Kritou Tera, Кипр

Квартира Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Криту Терра, Кипр
Квартира 3 спальни
Криту Терра, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Charming 3-Bedroom Home in Tranquil Kritou Tera Village Location: Situated in the pictures…
$313,527
Оставить заявку
Квартира в Криту Терра, Кипр
Квартира
Криту Терра, Кипр
For sale: an exceptional development land opportunity in the charming village of Kritou Tera…
$226,436
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Kritou Tera, Кипр

с садом
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти