  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Kourio Municipality
  4. Долгосрочная аренда
  5. Квартира
  6. Сад

Долгосрочная аренда квартир и апартаментов с садом в Kourio Municipality, Кипр

Ypsonas Municipality
6
Trachoni Municipality
3
3 объекта найдено
Квартира 6 спален в Sotira Lemesou Municipality, Кипр
Квартира 6 спален
Sotira Lemesou Municipality, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Mansion renovated with all the extras and equipment ENERGY EFFICIENCY A.It includes 6 rooms …
$5,806
в месяц
Квартира 4 спальни в Ypsonas Municipality, Кипр
Квартира 4 спальни
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 480 м²
Lovely four bedroom villa in Ypsonas available for rent, built in two levels. It has interna…
$6,967
в месяц
Квартира 8 спален в Колосси, Кипр
Квартира 8 спален
Колосси, Кипр
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 940 м²
Built in two corner Plots. Three Floors. Total Built covered area: 940 square meters. Land A…
$9,174
в месяц
