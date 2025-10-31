Показать объекты на карте Показать объекты списком
Долгосрочная аренда квартир в Kourio Municipality, Кипр

11 объектов найдено
Квартира 6 спален в Sotira Lemesou Municipality, Кипр
Квартира 6 спален
Sotira Lemesou Municipality, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Mansion renovated with all the extras and equipment ENERGY EFFICIENCY A.It includes 6 rooms …
$5,806
в месяц
Квартира 4 спальни в Ypsonas Municipality, Кипр
Квартира 4 спальни
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 480 м²
Lovely four bedroom villa in Ypsonas available for rent, built in two levels. It has interna…
$6,967
в месяц
Квартира 2 спальни в Ypsonas Municipality, Кипр
Квартира 2 спальни
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
A lovely two-bedroom furnished apartment is available in a modern building located in a quie…
$1,742
в месяц
Квартира 4 спальни в Эпископи, Кипр
Квартира 4 спальни
Эпископи, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 240 м²
Four bedroom fully furnished house for rent in a quiet residential location of Episkopi. Th…
$2,322
в месяц
Квартира 8 спален в Колосси, Кипр
Квартира 8 спален
Колосси, Кипр
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 940 м²
Built in two corner Plots. Three Floors. Total Built covered area: 940 square meters. Land A…
$9,174
в месяц
Квартира 5 спален в Ypsonas Municipality, Кипр
Квартира 5 спален
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 500 м²
Wonderful 5 bedroom house at Agios Sillas with swimming pool.This house consists of 4 bedroo…
$7,548
в месяц
Квартира 3 спальни в Эрими, Кипр
Квартира 3 спальни
Эрими, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Lovely three bedroom apartment located in Erimi is available now. It has internal covered …
$1,626
в месяц
Квартира 2 спальни в Trachoni Municipality, Кипр
Квартира 2 спальни
Trachoni Municipality, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Brand new two bedroom apartment in Trachoni near Casino and My Mall is available now. The ap…
$1,452
в месяц
Квартира 4 спальни в Ypsonas Municipality, Кипр
Квартира 4 спальни
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 250 м²
The property is located near the general hospital and has excellent links to the highway and…
$3,019
в месяц
Квартира 3 спальни в Ypsonas Municipality, Кипр
Квартира 3 спальни
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Modern four bedroom House available in Ypsonas. Located in a quiet residential area, this a…
$2,903
в месяц
Квартира 1 спальня в Ypsonas Municipality, Кипр
Квартира 1 спальня
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
A spacious 70m² ground floor apartment located in a quiet residential area of Ypsoupoli. Enj…
$1,010
в месяц
