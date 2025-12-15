Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Korfi
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на горы

Квартиры с видом на горы в Korfi, Кипр

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира в Корфи, Кипр
Квартира
Корфи, Кипр
Воспользуйтесь этой огромной сельскохозяйственной землей площадью 7693 кв.м. в безмятежном о…
$221,620
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Fox Smart Estate Agency
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Korfi, Кипр

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти