Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Korfi
  4. Жилая

Жилье в Korfi, Кипр

2 объекта найдено
Квартира в Корфи, Кипр
Квартира
Корфи, Кипр
Воспользуйтесь этой огромной сельскохозяйственной землей площадью 7693 кв.м. в безмятежном о…
$221,620
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Fox Smart Estate Agency
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Дом 5 спален в Корфи, Кипр
Дом 5 спален
Корфи, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Этот красивый каменный бунгало с 4 спальнями построен на вершине горы в тихой деревне Корфи,…
$3,11 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Fox Smart Estate Agency
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Korfi, Кипр

с видом на горы
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти