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Квартиры с видом на горы в Konia, Кипр

двухкомнатные
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1 объект найдено
Квартира 5 комнат в Кония, Кипр
Квартира 5 комнат
Кония, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 222 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами, Кония, Кипр Предлагаются элитные вил…
$1,38 млн
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Параметры недвижимости в Konia, Кипр

с садом
с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
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