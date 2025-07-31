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Инвестиционная недвижимость в Коккинотримитии, Кипр

коммерческая недвижимость
3
Инвестиционная Удалить
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1 объект найдено
Инвестиционная в Коккинотримития, Кипр
Инвестиционная
Коккинотримития, Кипр
Количество спален 27
Кол-во ванных комнат 2
Эта застройка состоит из девяти незавершенных домов и смежного участка под делением в Коккин…
$794,290
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