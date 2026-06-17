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Готовый бизнес в Koinoteta Times, Кипр

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коммерческая недвижимость
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English, Русский
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MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Офис 210 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис 210 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 210 м²
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$1,48 млн
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MYSPACE
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English, Русский
Офис 145 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис 145 м²
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Офис для продажи в самом сердце Лимассола. 145 кв.м общая площадь Расположен на 2-м этаже 6…
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Офис 210 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
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муниципалитет Лимасол, Кипр
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$1,43 млн
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MYSPACE
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English, Русский
Офис 210 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис 210 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 210 м²
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Премиальный совершенно новый офис для продажи в современном коммерческом развитии в востребо…
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MYSPACE
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English, Русский
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Офис 194 м²
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