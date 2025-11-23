Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Koinoteta Talas
  4. Долгосрочная аренда
  5. Квартира
  6. Вид на горы

Долгосрочная аренда квартир и апартаментов с видом на горы в Koinoteta Talas, Кипр

1 объект найдено
Квартира 1 спальня в Тала, Кипр
Квартира 1 спальня
Тала, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Available for rent: a bright and welcoming one-bedroom apartment in the charming area of Tal…
$924
в месяц
Агентство
Fox Smart Estate Agency
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
