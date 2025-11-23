Показать объекты на карте Показать объекты списком
Долгосрочная аренда квартир и апартаментов с садом в Koinoteta Talas, Кипр

2 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Тала, Кипр
Квартира 3 спальни
Тала, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Fully furnished 3 bedroom detached villa with private swimming pool available for long term …
$3,484
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Fox Smart Estate Agency
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Квартира 3 спальни в Тала, Кипр
Квартира 3 спальни
Тала, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 123 м²
? Villa for rent – Move-In Ready January 2026 | View Anytime This beautiful, fully furnishe…
$2,671
в месяц
