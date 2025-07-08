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Долгосрочная аренда квартир в Koinoteta Talas, Кипр

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Тала, Кипр
Квартира 2 спальни
Тала, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2
Современная 2-комнатная квартира с балконом, бассейном и спортзалом Яркая и просторная квар…
$1,163
в месяц
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