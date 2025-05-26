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Пентхаусы в Koinoteta Pyrgou Lemesou, Кипр

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2 объекта найдено
Пентхаус в Пиргос, Кипр
Пентхаус
Пиргос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 158 м²
Этаж 5/5
Эксклюзивный курорт, главная элитная набережная Лимассола, спроектированная в сотрудничестве…
$2,49 млн
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Пентхаус в Пиргос, Кипр
Пентхаус
Пиргос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Этаж 6/6
Эксклюзивный курорт, главная элитная набережная Лимассола, спроектированная в сотрудничестве…
$2,49 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Realting.com
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Параметры недвижимости в Koinoteta Pyrgou Lemesou, Кипр

Недорогая
Элитная
Realting.com
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