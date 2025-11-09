Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Koinoteta Mones Lemesou
  4. Долгосрочная аренда
  5. Квартира
  6. Сад

Долгосрочная аренда квартир и апартаментов с садом в Koinoteta Mones Lemesou, Кипр

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 4 спальни в Мони, Кипр
Квартира 4 спальни
Мони, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 340 м²
Stunning modern house now available in the Moni area of Limassol.The garden area has a beaut…
$6,735
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти