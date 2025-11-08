Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Кипр
  3. Koinoteta Mones Lemesou
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Сад

Квартиры с садом в Koinoteta Mones Lemesou, Кипр

однокомнатные
12
двухкомнатные
37
трехкомнатные
15
четырехкомнатные
11
5 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Мони, Кипр
Квартира 2 спальни
Мони, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
For sale modern detached house in the serene area of Moni, Limassol. This new ( no vat) prop…
$390,139
Квартира 3 спальни в Мони, Кипр
Квартира 3 спальни
Мони, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 151 м²
Introducing a new development located in the tranquil Moni Village, Limassol. This project…
$494,867
Квартира 3 спальни в Мони, Кипр
Квартира 3 спальни
Мони, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 151 м²
Introducing a new development located in the tranquil Moni Village, Limassol. This project…
$499,320
Оставить заявку
Параметры недвижимости в Koinoteta Mones Lemesou, Кипр

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
