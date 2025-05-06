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Долгосрочная аренда квартир в Koinoteta Kissonergas, Кипр

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Киссонерга, Кипр
Квартира 2 спальни
Киссонерга, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
2-комнатная квартира в прайм-приморье Расположенная в живописном районе Киссонерги в Пафосе…
$1,359
в месяц
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