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Дома с садом в Koinoteta Empas, Кипр

Empa
27
4 объекта найдено
Дом 3 спальни в Empa, Кипр
Дом 3 спальни
Empa, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
This villa is meticulously designed with a blend of traditional stone and wood cladding that…
$505,677
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Дом 3 спальни в Empa, Кипр
Дом 3 спальни
Empa, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
This villa is meticulously designed with a blend of traditional stone and wood cladding that…
$542,731
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Дом 3 спальни в Empa, Кипр
Дом 3 спальни
Empa, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Numerous lodging alternatives are available at this magnificent resort. The villa's traditi…
$488,240
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Дом 3 спальни в Empa, Кипр
Дом 3 спальни
Empa, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
Numerous lodging alternatives are available at this magnificent resort. The villa's traditi…
$577,606
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Параметры недвижимости в Koinoteta Empas, Кипр

с бассейном
Недорогая
Элитная
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