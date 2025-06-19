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Инвестиционная недвижимость в Koinoteta Chloraka, Кипр

Chloraka
4
Инвестиционная Удалить
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4 объекта найдено
Инвестиционная в Chloraka, Кипр
Инвестиционная
Chloraka, Кипр
One bedroom fully renovated apartment for sale located in Chloraka. In total there is 8 apar…
$626,648
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Инвестиционная 699 м² в Chloraka, Кипр
Инвестиционная 699 м²
Chloraka, Кипр
Количество спален 21
Кол-во ванных комнат 15
Площадь 699 м²
3 виллы Seafront, одна вилла с 9 спальнями, две виллы с 6 спальнями. В захватывающем месте с…
$4,57 млн
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Инвестиционная 105 м² в Chloraka, Кипр
Инвестиционная 105 м²
Chloraka, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 105 м²
Продажа работающего бизнеса для краткосрочной/долгосрочной аренды, также может быть использо…
$274,107
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Инвестиционная 260 м² в Chloraka, Кипр
Инвестиционная 260 м²
Chloraka, Кипр
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 260 м²
For Sale is a Two Storey Building in Chloraka ,Paphos ,Cyprus  Ground floor consists of Larg…
$490,420
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Типы недвижимости в Koinoteta Chloraka

коммерческая недвижимость
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