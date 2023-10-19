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Виллы в Армяно-российская община, Кипр

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3 объекта найдено
Вилла 2 комнаты с видом на море, с бассейном, с furnishings в Армяно-российская община, Кипр
Вилла 2 комнаты с видом на море, с бассейном, с furnishings
Армяно-российская община, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 737 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 737 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Цокольный э…
€3,80 млн
Вилла 1 комната с furnishings, с патио в Армяно-российская община, Кипр
Вилла 1 комната с furnishings, с патио
Армяно-российская община, Кипр
Комнаты 1
Площадь 228 м²
Количество этажей 1
Один из новых комплексов вилл, расположен в одном из самых востребованных мест Лимассола. Ли…
€1,04 млн
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Армяно-российская община, Кипр
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Армяно-российская община, Кипр
Комнаты 1
Площадь 621 м²
Количество этажей 1
Описание проекта Данный комплекс - это оазис роскоши и комфорта в горном массиве вблизи Лима…
€2,93 млн

Параметры недвижимости в Армяно-российская община, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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