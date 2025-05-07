Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Koinoteta Akrountas
  4. Жилая
  5. Бунгало

Бунгало в Koinoteta Akrountas, Кипр

Бунгало Удалить
Очистить
1 объект найдено
Бунгало в Акрунда, Кипр
Бунгало
Акрунда, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Эта потрясающая, полностью автоматизированная умная резиденция занимает впечатляющий участок…
$815,217
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Koinoteta Akrountas, Кипр

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти