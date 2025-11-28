Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Koinoteta Akrountas
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Сад

Квартиры с садом в Koinoteta Akrountas, Кипр

2 объекта найдено
Квартира 4 спальни в Акрунда, Кипр
Квартира 4 спальни
Акрунда, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 290 м²
Прекрасный хорошо оборудованный 4-спальный дом с отдельной пристройкой для горничных. Недвиж…
$1,84 млн
Агентство
Fox Smart Estate Agency
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Квартира 7 спален в Акрунда, Кипр
Квартира 7 спален
Акрунда, Кипр
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 450 м²
Расположенная на обширном участке площадью 6000 м2, эта исключительная вилла предлагает идеа…
$2,85 млн
Агентство
Fox Smart Estate Agency
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Параметры недвижимости в Koinoteta Akrountas, Кипр

