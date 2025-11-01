Показать объекты на карте Показать объекты списком
Квартиры с видом на горы в Koili, Кипр

5 объектов найдено
Квартира в Koili, Кипр
Koili, Кипр
A large residential plot is available for sale in Leptos Kamares village, located in Tala, P…
$220,630
Оставить заявку
Квартира в Кили, Кипр
Кили, Кипр
This special land in Koili, Paphos, offers an amazing investment opportunity, ideal for both…
$58,060
Оставить заявку
Квартира в Кили, Кипр
Кили, Кипр
Residential Land for Sale in Koili Village, Paphos – Prime Development Opportunity Located …
$894,131
Оставить заявку
Квартира в Кили, Кипр
Кили, Кипр
For sale is a spacious plot of development land totaling 5,017 square meters, located in the…
$673,502
Оставить заявку
Квартира в Кили, Кипр
Кили, Кипр
A large agricultural field for sale in Koili village, Paphos district The property has an…
$81,285
Оставить заявку
