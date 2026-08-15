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Коммерческая недвижимость в Klirou, Кипр

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2 объекта найдено
Коммерческое помещение 1 041 м² в Клиру, Кипр
Коммерческое помещение 1 041 м²
Клиру, Кипр
Площадь 1 041 м²
Недвижимость представляет собой двухэтажное здание смешанного использования в Клиру. Оно рас…
$1,08 млн
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Коммерческое помещение 1 433 м² в Клиру, Кипр
Коммерческое помещение 1 433 м²
Клиру, Кипр
Площадь 1 433 м²
Смешанное двухэтажное здание в Клиру. Здание состоит из 2 магазинов на первом этаже и 4 квар…
$1,08 млн
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