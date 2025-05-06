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Дома с бассейном в Kalavasos, Кипр

1 объект найдено
Дом 3 спальни в Калавасос, Кипр
Дом 3 спальни
Калавасос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 162 м²
A 3-bedroom detached villa with private pool and big garden in Kalavasos for sale. This outs…
$457,725
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Параметры недвижимости в Kalavasos, Кипр

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