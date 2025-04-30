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Immigration program to Cyprus

Кипр Кипр
Срок получения: от 6 месяцев
Расходы: от
$3,971
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Immigration program to Cyprus
ПМЖ
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Описание Описание
Преимущества Преимущества

О программе иммиграции

Иммиграция Кипра Программа
Кипр предлагает несколько иммиграционных маршрутов для лиц, ищущих место жительства, работу или гражданство. Наиболее популярными вариантами являются программа постоянного проживания, рабочие визы, студенческие визы и гражданство по натурализации. Программа постоянного проживания на Кипре особенно привлекательна для граждан стран, не входящих в ЕС, что позволяет инвесторам в недвижимость и финансово независимым лицам жить на Кипре с минимальными требованиями к пребыванию. Кипр также предлагает благоприятную для семьи налоговую систему, высокое качество жизни и доступ к ЕС.

Преимущества
Срок получения
Срок получения
от 6 месяцев
Расходы
Расходы
от
$3,971
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Immigration program to Cyprus
Кипр Кипр
от
$3,971
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