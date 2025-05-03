Smart Investment Group Ltd

🌍 Smart Invest Group — инвестиции с возможностью иммиграции
Smart Invest Group — это инвестиционно-консалтинговая компания, специализирующаяся на сопровождении клиентов, желающих не только приумножить капитал, но и получить доступ к жизни и бизнесу за рубежом через инвестиционные программы.
Мы объединяем инвестиции и иммиграцию, предоставляя комплексные решения для тех, кто ищет новые горизонты, свободу перемещения и уверенность в будущем.
🔑 Наши ключевые направления:
Инвестиционная иммиграция
Помогаем получить ВНЖ и ПМЖ через участие в государственных инвестиционных программах:
ЕС (Португалия, Испания, Греция и др.)
ОАЭ
Канада
США
Великобритания, Турция и др.
Недвижимость за рубежом
Подбор ликвидных объектов для личного проживания или пассивного дохода. Полное юридическое сопровождение сделок.
Открытие компаний и налоговое планирование
Структурируем бизнес под международные требования, помогаем открыть счета, оптимизировать налогообложение.
Сопровождение “под ключ”
От выбора страны и программы до получения паспорта — мы берём на себя все этапы, включая подготовку документов, переводы, взаимодействие с госорганами.