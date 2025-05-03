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Smart Investment Group Ltd

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Тип компании
Тип компании
Иммиграционный консультант
Год основания компании
Год основания компании
2020
На платформе
На платформе
Меньше месяца
Языки общения
Языки общения
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О компании

🌍 Smart Invest Group — инвестиции с возможностью иммиграции

Smart Invest Group — это инвестиционно-консалтинговая компания, специализирующаяся на сопровождении клиентов, желающих не только приумножить капитал, но и получить доступ к жизни и бизнесу за рубежом через инвестиционные программы.

Мы объединяем инвестиции и иммиграцию, предоставляя комплексные решения для тех, кто ищет новые горизонты, свободу перемещения и уверенность в будущем.

Услуги

🔑 Наши ключевые направления:

  • Инвестиционная иммиграция
    Помогаем получить ВНЖ и ПМЖ через участие в государственных инвестиционных программах:

    • ЕС (Португалия, Испания, Греция и др.)

    • ОАЭ

    • Канада

    • США 

    • Великобритания, Турция и др.

  • Недвижимость за рубежом
    Подбор ликвидных объектов для личного проживания или пассивного дохода. Полное юридическое сопровождение сделок.

  • Открытие компаний и налоговое планирование
    Структурируем бизнес под международные требования, помогаем открыть счета, оптимизировать налогообложение.

  • Сопровождение “под ключ”
    От выбора страны и программы до получения паспорта — мы берём на себя все этапы, включая подготовку документов, переводы, взаимодействие с госорганами.

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 16:01
(UTC+3:00, Asia/Jerusalem)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
Программы иммиграции
Смотреть все 6 программ
Immigration program to Canada
ПМЖ
Канада Канада
Immigration program to Canada
Срок получения: от 8 месяцев
от
$3,971
Канада предлагает различные пути иммиграции для квалифицированных рабочих, студентов, предпринимателей и семей. Популярные программы включают Express Entry для квалифицированных работников, Provincial Nominee Programs (PNPs) для конкретных провинций и семейное спонсорство для воссоединени
Иммиграционный консультант
Smart Investment Group Ltd
Immigration program to USA
ПМЖ
США США
Immigration program to USA
Срок получения: от 10 месяцев
от
$3,403
Соединенные Штаты предлагают несколько путей иммиграции для людей, желающих жить, работать или воссоединиться с семьей. Ключевые программы включают семейную иммиграцию, визы на основе занятости (например, H-1B), лотерею виз разнообразия и статус беженца или убежища. Эти про
Иммиграционный консультант
Smart Investment Group Ltd
Immigration program to UK
ВНЖ
Великобритания Великобритания
Immigration program to UK
Срок получения: от 6 месяцев
от
$3,403
Иммиграционная программа ВеликобританииВеликобритания предлагает различные иммиграционные маршруты для квалифицированных рабочих, студентов, предпринимателей и семей. Ключевые программы включают в себя визу квалифицированного рабочего, студенческую визу, семейную в
Иммиграционный консультант
Smart Investment Group Ltd
Наши агенты в Израиле
Natali Aharonovich
Natali Aharonovich
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