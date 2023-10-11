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Жильё в Никосия, Кипр
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319 объектов найдено
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Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Никосия, Кипр
3
172 м²
4/4
Продается квартира площадью 172 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€727,000
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Строволос, Кипр
1
49 м²
Из эксклюзивного района Кипра Кейптаун Лофтс предлагает красиво оформленный комплекс, распол…
€154,745
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой
Никосия, Кипр
3
98 м²
2/4
Продается квартира площадью 98 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположен…
€495,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Никосия, Кипр
2
1
90 м²
1
Продаются готовые виллы на Карпасе. Отдельный участок. Зона барбекю. Камин. Возм…
€165,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой
Никосия, Кипр
3
100 м²
2/5
Продается квартира площадью 100 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€328,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с бассейном, с видом на город
Никосия, Кипр
3
151 м²
5/5
Продается квартира площадью 151 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€523,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
2
2
101 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс расположен в оживленном районе Ликабитто в очаровательной Н…
€312,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
2
2
93 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс расположен в оживленном районе Ликабитто в очаровательной Н…
€236,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Никосия, Кипр
1
1
71 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс расположен в оживленном районе Ликабитто в очаровательной Н…
€203,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Дали, Кипр
4
115 м²
3
Новая малоэтажная резиденция в пригороде Никосии, Кипр Предлагаются квартиры с просторными …
€337,235
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Никосия, Кипр
3
89 м²
4
Современная резиденция с парковкой в зеленом районе, Никосия, Кипр Предлагаются апартаменты…
€320,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с видом на город, с кухней
Строволос, Кипр
3
124 м²
4
Современная малоэтажная резиденция в самом престижном районе Никосии, Кипр Предлагаются апа…
€258,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с кухней
Строволос, Кипр
1
61 м²
5
Современная резиденция с парковкой в престижном районе, рядом с центром Никосии, Кипр Предл…
€145,000
Рекомендовать
Дом 1 комната
Никосия, Кипр
1
560 м²
Великолепная 5-спальная вилла, расположеная на большом участке с красивой панорамой на море.…
€2,93 млн
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Никосия, Кипр
1
88 м²
1/3
Роскошная 1-спальная квартира в престижном комплексе, расположенном в районе Папас, города Л…
€520,000
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Никосия, Кипр
1
119 м²
1/3
Роскошная 2-спальная квартира в престижном комплексе, расположенном в районе Потамос Гермасо…
€565,000
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Никосия, Кипр
1
168 м²
1/3
Роскошная 3-спальная квартира дуплекс в эксклюзивном комплексе, расположенном в районе Колум…
€840,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Ayia Marina, Кипр
4
1
110 м²
3
ID: CP-653 STANDORT: Zypern/ Nikosia - Entfernung zum Meer -25 min - Entfernung zu…
€111,104
Рекомендовать
Вилла 11 спален
Строволос, Кипр
11
7
1 900 м²
Расположенный в идеальном месте в районе Энгоми в Никосии, недалеко от посольства Японии, в …
€12,00 млн
Рекомендовать
Студия 1 комната с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Никосия, Кипр
1
1
82 м²
В регионе Кирения-Эсентепе на северном побережье Северного Кипра дорога идет от середины…
€129,097
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с мебелью, с видом на море, с бытовой техникой
Никосия, Кипр
4
1
В регионе Кирения-Эсентепе на северном побережье Северного Кипра дорога идет от середины,…
€1,35 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
2
2
125 м²
Этот величественный проект расположен в самом центре города, на одной из самых оживленных ул…
€1,08 млн
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с Pool, с terrassa, с trenajer
Строволос, Кипр
2
3
173 м²
Роскошный жилой комплекс предлагает готовые роскошные резиденции из 11 квартир с двумя и тре…
€451,000
Рекомендовать
Студия 1 спальня с парковкой, с мебелью, с садом
Строволос, Кипр
1
1
55 м²
Комплекс находится в престижном районе Строволос в Никосии. Этот город известен как деловой …
€151,000
Рекомендовать
Коттедж 1 комната
Никосия, Кипр
1
48 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 48 кв.м в центральной Греции
€110,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой
Никосия, Кипр
3
123 м²
1/1
Продается квартира площадью 123 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€760,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой
Никосия, Кипр
3
144 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 144 кв.м В Лимассоле. Коттедж состоит из 3 спальных ком…
€390,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии
Никосия, Кипр
3
124 м²
2/1
Продается квартира площадью 124 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€500,000
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Квартира 2 спальни с парковкой
Никосия, Кипр
3
101 м²
3/1
Продается квартира площадью 101 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и …
€395,000
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Квартира 3 спальни с видом на горы
Никосия, Кипр
5
180 м²
Продается дуплекс площадью 180 кв.м В Никосии. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Третий этаж …
€800,000
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