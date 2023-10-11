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Жильё в Никосия, Кипр

Строволос
101
Никосия
56
Лакатамия
11
Geri
4
Лация
4
319 объектов найдено
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Никосия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 172 м²
Этаж 4/4
Продается квартира площадью 172 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€727,000
Квартира 1 комната в Строволос, Кипр
Квартира 1 комната
Строволос, Кипр
Комнаты 1
Площадь 49 м²
Из эксклюзивного района Кипра Кейптаун Лофтс предлагает красиво оформленный комплекс, распол…
€154,745
Квартира 2 спальни с парковкой в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой
Никосия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 98 м²
Этаж 2/4
Продается квартира площадью 98 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположен…
€495,000
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с c ремонтом, с Онлайн-показ в Никосия, Кипр
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Никосия, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продаются готовые виллы на Карпасе. Отдельный участок. Зона барбекю. Камин. Возм…
€165,000
Квартира 2 спальни с парковкой в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой
Никосия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 100 м²
Этаж 2/5
Продается квартира площадью 100 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€328,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с бассейном, с видом на город в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с бассейном, с видом на город
Никосия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 151 м²
Этаж 5/5
Продается квартира площадью 151 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€523,000
Квартира 2 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс расположен в оживленном районе Ликабитто в очаровательной Н…
€312,000
Квартира 2 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс расположен в оживленном районе Ликабитто в очаровательной Н…
€236,000
Квартира 1 спальня в Никосия, Кипр
Квартира 1 спальня
Никосия, Кипр
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс расположен в оживленном районе Ликабитто в очаровательной Н…
€203,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Дали, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Дали, Кипр
Комнаты 4
Площадь 115 м²
Количество этажей 3
Новая малоэтажная резиденция в пригороде Никосии, Кипр Предлагаются квартиры с просторными …
€337,235
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Никосия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 89 м²
Количество этажей 4
Современная резиденция с парковкой в зеленом районе, Никосия, Кипр Предлагаются апартаменты…
€320,000
Квартира 2 спальни с террасой, с видом на город, с кухней в Строволос, Кипр
Квартира 2 спальни с террасой, с видом на город, с кухней
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 124 м²
Количество этажей 4
Современная малоэтажная резиденция в самом престижном районе Никосии, Кипр Предлагаются апа…
€258,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с кухней в Строволос, Кипр
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с кухней
Строволос, Кипр
Комнаты 1
Площадь 61 м²
Количество этажей 5
Современная резиденция с парковкой в престижном районе, рядом с центром Никосии, Кипр Предл…
€145,000
Дом 1 комната в Никосия, Кипр
Дом 1 комната
Никосия, Кипр
Комнаты 1
Площадь 560 м²
Великолепная 5-спальная вилла, расположеная на большом участке с красивой панорамой на море.…
€2,93 млн
Квартира 1 комната в Никосия, Кипр
Квартира 1 комната
Никосия, Кипр
Комнаты 1
Площадь 88 м²
Этаж 1/3
Роскошная 1-спальная квартира в престижном комплексе, расположенном в районе Папас, города Л…
€520,000
Квартира 1 комната в Никосия, Кипр
Квартира 1 комната
Никосия, Кипр
Комнаты 1
Площадь 119 м²
Этаж 1/3
Роскошная 2-спальная квартира в престижном комплексе, расположенном в районе Потамос Гермасо…
€565,000
Квартира 1 комната в Никосия, Кипр
Квартира 1 комната
Никосия, Кипр
Комнаты 1
Площадь 168 м²
Этаж 1/3
Роскошная 3-спальная квартира дуплекс в эксклюзивном комплексе, расположенном в районе Колум…
€840,000
Квартира 3 спальни в Ayia Marina, Кипр
Квартира 3 спальни
Ayia Marina, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Количество этажей 3
ID: CP-653   STANDORT: Zypern/ Nikosia - Entfernung zum Meer -25 min - Entfernung zu…
€111,104
Вилла 11 спален в Строволос, Кипр
Вилла 11 спален
Строволос, Кипр
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 900 м²
Расположенный в идеальном месте в районе Энгоми в Никосии, недалеко от посольства Японии, в …
€12,00 млн
Студия 1 комната с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой в Никосия, Кипр
Студия 1 комната с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Никосия, Кипр
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
 В регионе Кирения-Эсентепе на северном побережье Северного Кипра дорога идет от середины…
€129,097
Квартира 4 комнаты с мебелью, с видом на море, с бытовой техникой в Никосия, Кипр
Квартира 4 комнаты с мебелью, с видом на море, с бытовой техникой
Никосия, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
В регионе Кирения-Эсентепе на северном побережье Северного Кипра дорога идет от середины,…
€1,35 млн
Квартира 2 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этот величественный проект расположен в самом центре города, на одной из самых оживленных ул…
€1,08 млн
Пентхаус 2 спальни с Pool, с terrassa, с trenajer в Строволос, Кипр
Пентхаус 2 спальни с Pool, с terrassa, с trenajer
Строволос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 173 м²
Роскошный жилой комплекс предлагает готовые роскошные резиденции из 11 квартир с двумя и тре…
€451,000
Студия 1 спальня с парковкой, с мебелью, с садом в Строволос, Кипр
Студия 1 спальня с парковкой, с мебелью, с садом
Строволос, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Комплекс находится в престижном районе Строволос в Никосии. Этот город известен как деловой …
€151,000
Коттедж 1 комната в Никосия, Кипр
Коттедж 1 комната
Никосия, Кипр
Комнаты 1
Площадь 48 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 48 кв.м в центральной Греции
€110,000
Квартира 2 спальни с парковкой в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой
Никосия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 123 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 123 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€760,000
Дом 3 спальни с парковкой в Никосия, Кипр
Дом 3 спальни с парковкой
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Площадь 144 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 144 кв.м В Лимассоле. Коттедж состоит из 3 спальных ком…
€390,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии
Никосия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 124 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 124 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€500,000
Квартира 2 спальни с парковкой в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой
Никосия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 101 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 101 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и …
€395,000
Квартира 3 спальни с видом на горы в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на горы
Никосия, Кипр
Комнаты 5
Площадь 180 м²
Продается дуплекс площадью 180 кв.м В Никосии. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Третий этаж …
€800,000

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Параметры недвижимости в Никосия, Кипр

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с видом на горы
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