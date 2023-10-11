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Жильё с бассейном в Никосия, Кипр

Строволос
101
Никосия
56
Лакатамия
11
Geri
4
Лация
4
31 объект найдено
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Никосия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 172 м²
Этаж 4/4
Продается квартира площадью 172 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€727,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с бассейном, с видом на город в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с бассейном, с видом на город
Никосия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 151 м²
Этаж 5/5
Продается квартира площадью 151 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€523,000
Дом 7 спален с бассейном в Никосия, Кипр
Дом 7 спален с бассейном
Никосия, Кипр
Комнаты 10
Площадь 900 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 900 кв.м В Никосии. Цокольный этаж состоит из одной спаль…
€4,55 млн
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Никосия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 92 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 92 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на пятом этаже и состо…
€365,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Никосия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 75 м²
Этаж 6/1
Продается квартира площадью 75 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на седьмом этаже и сос…
€750,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Никосия, Кипр
Комнаты 4
Площадь 169 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 169 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на первом этаже и сос…
€2,40 млн
Дом 1 комната с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в Никосия, Кипр
Дом 1 комната с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Никосия, Кипр
Комнаты 1
Площадь 620 м²
Продается современная новая вилла с 8 спальнями с прекрасным видом на порт Лимассола. Вилла …
€3,00 млн
Квартира 1 комната с парковкой, с видом на море, с бассейном в Никосия, Кипр
Квартира 1 комната с парковкой, с видом на море, с бассейном
Никосия, Кипр
Комнаты 1
Площадь 117 м²
Количество этажей 1
Продаются 2-х спальные апартаменты на 11 этаже с завораживающим видом на море, в 16-ти этажн…
€2,20 млн
Квартира 1 комната с парковкой, с видом на море, с бассейном в Никосия, Кипр
Квартира 1 комната с парковкой, с видом на море, с бассейном
Никосия, Кипр
Комнаты 1
Площадь 112 м²
Количество этажей 1
Этот эксклюзивный проект предлагает вам элегантную современную стильную квартиру с тримя спа…
€800,000
Квартира 4 комнаты с парковкой, с бассейном в Никосия, Кипр
Квартира 4 комнаты с парковкой, с бассейном
Никосия, Кипр
Комнаты 4
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 120 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из…
€1,02 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с бассейном в Никосия, Кипр
Дом 4 спальни с парковкой, с бассейном
Никосия, Кипр
Комнаты 5
Площадь 347 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 347 кв.м В Никосии. Первый этаж состоит из одной спальной…
€1,20 млн
Дом с парковкой, с бассейном, с видом на город в Никосия, Кипр
Дом с парковкой, с бассейном, с видом на город
Никосия, Кипр
Площадь 220 м²
Особенности проекта: Очаровательная двухуровневая вилла в средиземноморском стиле с крытой в…
€675,000
Квартира 1 комната с парковкой, с бассейном, с видом на город в Никосия, Кипр
Квартира 1 комната с парковкой, с бассейном, с видом на город
Никосия, Кипр
Комнаты 1
Площадь 283 м²
Количество этажей 1
Продается пентхаус с 4 спальнями в элитном жилом доме в Лимассоле. Проект расположен в самом…
€790,000
Дом 4 спальни с парковкой, с бассейном, с видом на горы в Никосия, Кипр
Дом 4 спальни с парковкой, с бассейном, с видом на горы
Никосия, Кипр
Комнаты 5
Площадь 343 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 343 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
€2,20 млн
Дом 6 спален с парковкой, с бассейном, с видом на горы в Никосия, Кипр
Дом 6 спален с парковкой, с бассейном, с видом на горы
Никосия, Кипр
Комнаты 7
Площадь 700 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 700 кв.м В Никосии. Первый этаж состоит из одной спальной…
€2,30 млн
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с бассейном, с садом в Никосия, Кипр
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с бассейном, с садом
Никосия, Кипр
Комнаты 1
Площадь 67 м²
Under construction one bedroom luxury apartment for sale in Paralimni - Famagusta province, …
€121,000
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом в Geri, Кипр
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом
Geri, Кипр
Комнаты 3
Площадь 198 м²
Продается отдельно стоящий дом с тремя спальнями в Вергина - район Ларнака, с 198 кв.м. крыт…
€295,000
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с верандой в Лакатамия, Кипр
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с верандой
Лакатамия, Кипр
Комнаты 2
Площадь 80 м²
Продается двухкомнатная квартира в Капапри - провинция Фамагуста. Квартира состоит из 65 т.к…
€165,000
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с водоснабжением в Geri, Кипр
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с водоснабжением
Geri, Кипр
Комнаты 3
Площадь 256 м²
Продается строящийся пентхаус с тремя спальнями в Архангелосе / Антуполис - провинция Никоси…
€280,000
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с теплыми полами в Строволос, Кипр
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с теплыми полами
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 134 м²
Продается трехкомнатная квартира в центре города - провинция Лимассол, площадью 102 кв.м.м. …
€615,112
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Строволос, Кипр
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 195 м²
Three bedroom luxury villa under construction for sale in Kalogiroi - Limassol province, wit…
€615,000
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Строволос, Кипр
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 195 м²
Продается роскошная вилла с тремя спальнями в провинции Калогирой - Лимассол, площадью 206 к…
€615,000
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с водоснабжением в Строволос, Кипр
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с водоснабжением
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 144 м²
For sale under construction three bedroom apartment in Oroklini - Larnaka province. It has 1…
€262,000
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с водоснабжением в Строволос, Кипр
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с водоснабжением
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 168 м²
Продается дом с тремя спальнями в районе Ксилофагу - провинция Ларнака. Дом состоит из 143 т…
€245,000
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с кладовой в Строволос, Кипр
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с кладовой
Строволос, Кипр
Комнаты 2
Площадь 83 м²
Продается квартира с двумя спальнями в центре города - Провинция Пафос, с 83 м ². крытые инт…
€200,000
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с кладовой в Строволос, Кипр
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с кладовой
Строволос, Кипр
Комнаты 2
Площадь 75 м²
Two bedroom apartment for sale in City Center - Paphos Province, with 75 sq.m. covered inter…
€200,000
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом в Строволос, Кипр
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 140 м²
Продается по строительству пентхауса квартира с тремя спальнями с садом на крыше в Пантеоне …
€650,000
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом в Строволос, Кипр
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 154 м²
Продается отдельный дом с тремя спальнями в Ороклини - провинция Ларнака, площадью 154 кв.м.…
€235,000
Комната 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом в Строволос, Кипр
Комната 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 144 м²
Продается трехкомнатный дом в Ксилофагу - провинция Ларнака. Дом состоит из 136 кв.м внутрен…
€255,000
Квартира 3 комнаты с бассейном, с водоснабжением, с теплыми полами в Строволос, Кипр
Квартира 3 комнаты с бассейном, с водоснабжением, с теплыми полами
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 183 м²
 
€621,500

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