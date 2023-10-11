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Жильё с видом на горы в Никосия, Кипр

Строволос
101
Никосия
56
Лакатамия
11
Geri
4
Лация
4
6 объектов найдено
Квартира 3 спальни с видом на горы в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на горы
Никосия, Кипр
Комнаты 5
Площадь 180 м²
Продается дуплекс площадью 180 кв.м В Никосии. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Третий этаж …
€800,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на горы, с видом на город в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на горы, с видом на город
Никосия, Кипр
Комнаты 4
Площадь 166 м²
Этаж 6/1
Продается квартира площадью 166 кв.м В Никосии. Квартира расположена на седьмом этаже и сост…
€698,000
Дом 4 спальни с парковкой, с бассейном, с видом на горы в Никосия, Кипр
Дом 4 спальни с парковкой, с бассейном, с видом на горы
Никосия, Кипр
Комнаты 5
Площадь 343 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 343 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
€2,20 млн
Дом 6 спален с парковкой, с бассейном, с видом на горы в Никосия, Кипр
Дом 6 спален с парковкой, с бассейном, с видом на горы
Никосия, Кипр
Комнаты 7
Площадь 700 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 700 кв.м В Никосии. Первый этаж состоит из одной спальной…
€2,30 млн
Квартира 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Никосия, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Продается дуплекс площадью 180 кв.м В Никосии. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Третий этаж …
€800,000
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Никосия, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 166 м²
Этаж 6/1
Продается квартира площадью 166 кв.м В Никосии. Квартира расположена на седьмом этаже и сост…
€698,000

Типы недвижимости в Никосия

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Параметры недвижимости в Никосия, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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