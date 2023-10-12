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Таунхаусы с видом на море в Муниципалитет Germasogeia, Кипр

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3 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс из десяти трехспальных таунхаусов располагается в зеленой зоне престижной при…
€680,000
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс из десяти трехспальных таунхаусов располагается в зеленой зоне престижной при…
€710,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 97 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый эт…
€363,000
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