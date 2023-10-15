ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Кипр
Жилая
Фамагуста
Таунхаусы
Таунхаусы с видом на море в Фамагусте, Кипр
Таунхаус
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Сообщество Муттаякас, Кипр
1
525 м²
1
Прекрасная вилла, расположенная в тихом жилом районе. В 2х минутах езды до пляжа при лучшем …
€2,49 млн
Рекомендовать
Дом 4 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
4
490 м²
Предлагаем Вашему вниманию роскошные виллы в самом уникальном жилом комплексе Средиземного м…
€8,30 млн
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Лимасол, Кипр
1
184 м²
1
Продается роскошная квартира площадью 184 кв.м на острове Кипр. Квартира состоит из 3 спальн…
€1,25 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с бассейном
Лимасол, Кипр
6
200 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€1,50 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
3
223 м²
Продается 1-этажная вилла площадью 223 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€981,800
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
4
2
171 м²
3/1
Продается квартира площадью 171 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€1,35 млн
Рекомендовать
Комната 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Айя-Напа, Кипр
4
189 м²
Продается отдельно стоящий дом с четырьмя спальнями в провинции Джермасогия - провинция Лима…
€546,647
Рекомендовать
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Беллапаис, Турецкая Республика Северного Кипра
5
354 м²
· Проект, расположен на большом участке земли, интегрированном в историческую текстуру райо…
€715,003
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Polis Chrysochous, Кипр
3
224 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 224 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€613,096
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Никосия, Кипр
5
203 м²
2
Современная вилла с садом, Никосия, Кипр Предлагается элитная вилла с большими террасами, д…
€540,190
Рекомендовать
Дом 1 комната с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
1
580 м²
Особенности проекта: Этот красивый отель расположен на холмах района Лайки в Лимассоле и име…
€1,48 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с парковкой, с бассейном
Лимасол, Кипр
7
550 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 550 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
€2,49 млн
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Фамагусте, Кипр
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL