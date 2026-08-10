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Таунхаусы в Фамагусте, Кипр

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1 объект найдено
Таунхаус в Каппарис, Кипр
Таунхаус
Каппарис, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Количество этажей 2
Расположенный в престижном районе с новой инфраструктурой, включая современные дороги и крас…
$383,361
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Параметры недвижимости в Фамагусте, Кипр

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