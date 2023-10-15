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Квартиры-студии с видом на море в Фамагусте, Кипр

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1 объект найдено
Студия со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Фамагуста, Кипр
Студия со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Фамагуста, Кипр
Площадь 48 м²
Этаж 1/2
Продам квартиру студию общей площадью 48 кв м на ground floor в комплексе бизнес класса на С…
€129,723

Параметры недвижимости в Фамагусте, Кипр

с видом на горы
недорогая
элитная
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