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Квартиры-студии в Фамагусте, Кипр

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2 объекта найдено
Студия 2 комнаты в район Фамагуста, Кипр
Студия 2 комнаты
район Фамагуста, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 3
Готовый блок в новом комплексо апартаментов и вилл в 50 м от соственног   плаща, с Действуст…
$109,442
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Студия 1 комната в район Фамагуста, Кипр
Студия 1 комната
район Фамагуста, Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
🌿 Оригинальное название: Living with a River TouchСтудии и дуплексы для продажи - идеально п…
$102,266
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Параметры недвижимости в Фамагусте, Кипр

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