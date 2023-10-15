ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Кипр
Жилая
Фамагуста
Коттеджи
Коттеджи с видом на море в Фамагусте, Кипр
Коттедж
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 3 спальни с видом на город
Пафос, Кипр
3
199 м²
1
Продается квартира площадью 199 кв.м В Пафосе. Квартира расположена на первом этаже и состои…
€869,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с furnishings, под аренду
Dromolaxia, Кипр
2
1
41 м²
1
Продается квартира площадью 41 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Квартира расположена …
€339,210
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с furnishings
Ларнака, Кипр
3
1
136 м²
7/1
Продается квартира площадью 136 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Квартира расположена…
€433,653
Рекомендовать
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Лимасол, Кипр
6
6
594 м²
3
Концептуальный дизайн виллы как будто опережает время, заставляя уделить отдыху еще больше н…
€3,79 млн
Рекомендовать
Квартира с балконом, с лифтом, с видом на море
Кипр, Кипр
Расположенный на песчаных пляжах западного побережья Кипра, Aphrodite Park Residence предлаг…
€80,856
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с furnishings
Протарас, Кипр
5
3
240 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 240 кв.м В Протарасе на стадии строительства. Первый этаж…
€1,99 млн
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
1
1
71 м²
В этих современных и просторных апартаментах с 1 и 2 спальнями роскошь органично сочетается …
€215,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings
Meneou, Кипр
4
2
251 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 251 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Первый этаж с…
€348,916
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
2
99 м²
1
Продается квартира с 2 спальнями и 1 ванной комнатой в новостройке в популярном жилом районе…
€308,707
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Ларнака, Кипр
2
2
97 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс расположен в одном из самых престижных районов Ларнаки, нед…
€374,850
Рекомендовать
Квартира 1 комната с видом на море, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
1
152 м²
1
Продается квартира площадью 152 кв.м В Лимассоле. Квартира расположенана четырнадцатом этаже…
€1,99 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Героскипу, Кипр
4
287 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 287 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€917,152
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Фамагусте, Кипр
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL