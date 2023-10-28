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Магазины в Фамагусте, Кипр

коммерческая недвижимость
11
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5 объектов найдено
Магазин в Айя-Напа, Кипр
Магазин
Айя-Напа, Кипр
Two shops in Agia Napa. They are located 300m from Agia Napa's square and 350m from Nissi av…
Цена по запросу
Магазин в Паралимни, Кипр
Магазин
Паралимни, Кипр
Магазин в Паралимни, в Фамагусте, рядом со всеми удобствами и услугами, такими как супермарк…
Цена по запросу
Магазин в Паралимни, Кипр
Магазин
Паралимни, Кипр
Shop located on the busy road in an area where there is high tourist activity and building d…
Цена по запросу
Магазин в Sotira, Кипр
Магазин
Sotira, Кипр
Удивительная таверна-ресторан-кипр на продажу в деревне Сотира с отличной репутацией по всем…
€500,000
Магазин в Frenaros, Кипр
Магазин
Frenaros, Кипр
Собственность содержит три смежных жилых зонированных земельных участка, содержащих супермар…
Цена по запросу
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