Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. район Фамагуста
  4. Коммерческая
  5. Магазин

Магазины в Фамагусте, Кипр

;
коммерческая недвижимость
13
офисы
4
Магазин Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Магазин 300 м² в Сотира, Кипр
Магазин 300 м²
Сотира, Кипр
Площадь 300 м²
Удивительный ресторан-кипрская таверна на продажу в деревне Сотира с отличной репутацией по …
$590,232
Оставить заявку
Магазин в Каппарис, Кипр
Магазин
Каппарис, Кипр
Количество этажей 3
Коммерческая возможность курортного стиля в Каппарисе Опыт премиального бизнес-потенциала в …
$646,373
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти