Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Эпископи
  4. Жилая
  5. Пентхаус

Пентхаусы в Эпископях, Кипр

Пентхаус Удалить
Очистить
1 объект найдено
Пентхаус в Эпископи, Кипр
Пентхаус
Эпископи, Кипр
Количество спален 1
Площадь 65 м²
Project will include an Outdoor swimming Pool that elevate every day’s living and will also …
$348,754
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти