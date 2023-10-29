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Коттеджи в Empa, Кипр

Коттедж В архив
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2 объекта найдено
Коттедж 3 комнаты с furnishings в Empa, Кипр
Коттедж 3 комнаты с furnishings
Empa, Кипр
Комнаты 3
Площадь 108 м²
Количество этажей 1
Продается вилла с 2 спальнями, расположенная в Хлораке (Пафос). Этот район считается одним и…
€392,000
Коттедж 3 комнаты с furnishings в Empa, Кипр
Коттедж 3 комнаты с furnishings
Empa, Кипр
Комнаты 3
Площадь 99 м²
Количество этажей 1
This 3 bedroom bungalow with luxury finishesboth bedrooms are en-suite, is located inthe Ven…
€408,000
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