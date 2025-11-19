Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. East Paphos Municipality
  4. Долгосрочная аренда
  5. Вилла

Долгосрочная аренда вилл в East Paphos Municipality, Кипр

Вилла 3 спальни в Героскипу, Кипр
Вилла 3 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
This spacious property features three bedrooms, a large balcony, and a veranda, offering ple…
$2,300
в месяц
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
