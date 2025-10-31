Показать объекты на карте Показать объекты списком
Таунхаусы с садом в East Limassol Municiplaity, Кипр

2 объекта найдено
Таунхаус в Гермасойя, Кипр
Таунхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Located just 400 meters from the sandy beaches and 5-star hotels of Limassol, this charming …
$661,889
Оставить заявку
Таунхаус в Koinoteta Mouttagiakas, Кипр
Таунхаус
Koinoteta Mouttagiakas, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Aqua Park - is a modern residential complex in Limassol's tourist area, located within the …
$574,799
Оставить заявку
Параметры недвижимости в East Limassol Municiplaity, Кипр

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
