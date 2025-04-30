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Пентхаусы с террасой в Demos Aradippou, Кипр

Арадиппу
56
Арадиппу
22
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1 объект найдено
Пентхаус 3 комнаты в Арадиппу, Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Арадиппу, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 82 м²
Количество этажей 2
Новая малоэтажная резиденция в престижном районе Арадипу, Кипр Предлагаются квартиры с балк…
$234,064
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Параметры недвижимости в Demos Aradippou, Кипр

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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