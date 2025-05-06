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Дома с бассейном в Demos Aradippou, Кипр

Арадиппу
34
Арадиппу
16
2 объекта найдено
Дом 4 спальни в Арадиппу, Кипр
Дом 4 спальни
Арадиппу, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 311 м²
Modern house with a swimming pool located in Aradippou area close to all amenities. The hous…
$632,097
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Вилла 3 комнаты в Арадиппу, Кипр
Вилла 3 комнаты
Арадиппу, Кипр
Число комнат 3
Площадь 168 м²
Three bedroom under construction villa for sale in Xylophagou area - Larnaca province. The V…
$247,699
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Типы недвижимости в Demos Aradippou

виллы
коттеджи

Параметры недвижимости в Demos Aradippou, Кипр

с садом
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