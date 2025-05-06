Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Demos Aradippou
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Demos Aradippou, Кипр

Арадиппу
3
Вилла Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Вилла 4 комнаты в Арадиппу, Кипр
Вилла 4 комнаты
Арадиппу, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 370 м²
Количество этажей 2
Luxury villa for sale in Larnaca, located in a quiet area of the new AEK stadium, a few minu…
$940,502
Оставить заявку
Вилла в Арадиппу, Кипр
Вилла
Арадиппу, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 201 м²
Он расположен в районе Aradhippou Он состоит из 1 полностью независимого места жительства. …
$622,736
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Вилла 3 комнаты в Арадиппу, Кипр
Вилла 3 комнаты
Арадиппу, Кипр
Число комнат 3
Площадь 168 м²
Three bedroom under construction villa for sale in Xylophagou area - Larnaca province. The V…
$247,699
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Demos Aradippou, Кипр

с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти