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Земельные участки в Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр

7 объектов найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1000 кв.м. на острове Кипр. Покрытие40% Плотность25%
€450,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 791 кв.м. В Лимассоле. Участок делится на две разные те…
€102,830
Земельные участки 1 комната с furnishings в Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 771 кв.м. В Лимассоле. Участок делится на две разные те…
€100,230
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings в Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1033 кв.м. В Лимассоле. Имеет вид на горы. Территориаль…
€134,290
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings в Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 655 кв.м. В Лимассоле. Имеет вид на горы. Участок делит…
€85,150
Земельные участки 1 комната с furnishings в Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4025 кв.м. в Лимассоле. На территории подведена вода и …
€20,00 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Земельный участок на продажу в районе Агиос Афанасиос. БЕЗ НДС. Зона Kα9 Здание - 40% = 911 …
€530,000
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