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Жильё с видом на море в Chloraka, Кипр

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15 объектов найдено
Квартира 3 спальни с парковкой, с мебелью, с видом на море в Chloraka, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с мебелью, с видом на море
Chloraka, Кипр
Комнаты 4
Площадь 153 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс меблированных вилл рядом с побережьем, Хлорака, Кипр Предлагаются меблирован…
€700,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Chloraka, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Chloraka, Кипр
Комнаты 4
Площадь 129 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами и видом на море в 660 метрах от пляжа, Хлорака, Кипр Предл…
€615,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с террасой, с panoramic windows в Chloraka, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на море, с террасой, с panoramic windows
Chloraka, Кипр
Комнаты 4
Площадь 185 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с панорамным видом рядом с пляжем, Хлорака, Кипр Предлагаются просторные вилл…
€590,000
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Chloraka, Кипр
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Chloraka, Кипр
Комнаты 4
Площадь 178 м²
Количество этажей 3
Новая закрытая резиденция с бассейном и панорамным видом на море, Хлорака, Кипр Предлагаютс…
€620,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Chloraka, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Chloraka, Кипр
Комнаты 4
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с живописными видами рядом с пляжем и центром Пафоса, Хлорака, Кипр Предлагаю…
€399,000
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Chloraka, Кипр
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Chloraka, Кипр
Комнаты 5
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Закрытая резиденция в 100 метрах от моря, Хлорака, Кипр Предлагаются просторные виллы с бас…
€1,75 млн
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Chloraka, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Chloraka, Кипр
Комнаты 4
Площадь 126 м²
Количество этажей 2
Уникальная резиденция в 200 метрах от моря, Хлорака, Кипр Предлагаются современные виллы с …
€610,000
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Chloraka, Кипр
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Chloraka, Кипр
Комнаты 5
Площадь 377 м²
Количество этажей 3
Элитные виллы на берегу моря с бассейнами и садами, Хлорака, Кипр Предлагаются виллы с пано…
€1,43 млн
Квартира 4 комнаты с видом на море, на первой береговой линии в Chloraka, Кипр
Квартира 4 комнаты с видом на море, на первой береговой линии
Chloraka, Кипр
Комнаты 4
Площадь 128 м²
Этаж 1/3
Продается квартира площадью 128 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на этаже и с…
€440,000
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Chloraka, Кипр
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Chloraka, Кипр
Комнаты 4
Количество этажей 2
Продается эксклюзивная 2-х этажная вилла площадью 203 м² на стадии строительства , в одной…
€630,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Chloraka, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Chloraka, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 144 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 144 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной, одной…
€595,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Chloraka, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Chloraka, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 182 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 182 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€650,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Chloraka, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Chloraka, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 186 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 186 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
€610,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Chloraka, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Chloraka, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 150 кв.м В Пафосе. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
€345,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Chloraka, Кипр
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Chloraka, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 78 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Квартира расположена н…
€240,000
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