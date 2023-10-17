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Замки на Кипре

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1 объект найдено
Замок 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Кипр, Кипр
Замок 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Кипр, Кипр
Количество спален 5
Площадь 774 м²
Роскошный замок расположен в одном из самых престижных районов Ларнаки, Кипр. Дом с панорамн…
€7,45 млн

Параметры недвижимости на Кипре

с видом на море
недорогая
элитная
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