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Дома с садом в Айя-Напе, Кипр

виллы
25
8 объектов найдено
Коттедж 3 комнаты в Айя-Напа, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Айя-Напа, Кипр
Число комнат 3
Площадь 144 м²
Продается отдельно стоящий дом с тремя спальнями в Агиос Афанасиос - провинция Лимассол, пло…
$519,914
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Дом 4 спальни в Айя-Напа, Кипр
Дом 4 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
This 4 bedroom seaside villa with private pool is surrounded with views across  the sea.  Lo…
$720,706
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Дом 4 спальни в Айя-Напа, Кипр
Дом 4 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
REDUCED PRICE! This amazing 4 bedroom villas is a beautiful gem! It is obvious that the cu…
$463,174
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Дом 3 спальни в Айя-Напа, Кипр
Дом 3 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 188 м²
This gated villa is located in one of the most sought after neighborhoods of Protaras. Mode…
$1,39 млн
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Коттедж 4 комнаты в Айя-Напа, Кипр
Коттедж 4 комнаты
Айя-Напа, Кипр
Число комнат 4
Площадь 183 м²
Продается отдельно стоящий дом с четырьмя спальнями в провинции Агиос Афанасиос - Лимассол, …
$581,961
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Дом 4 спальни в Айя-Напа, Кипр
Дом 4 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 205 м²
STUNNING BEACHFRONT 4 bedroom villa located in a prime location in Protaras with TITLE DEEDS…
$2,22 млн
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Дом 5 спален в Айя-Напа, Кипр
Дом 5 спален
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 580 м²
This pure luxury property is situated in Ayia napa and  offers the highest standard of luxur…
$4,03 млн
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Дом 3 спальни в Айя-Напа, Кипр
Дом 3 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 254 м²
This beautiful property is located in a residential development where modern design blends w…
$3,21 млн
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