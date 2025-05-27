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Квартиры с бассейном в Айя-Напе, Кипр

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6 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Айя-Напа, Кипр
Квартира 2 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
This 2-bedroom apartment offers the perfect retreat for frequent sunny getaways or extended …
$681,139
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Квартира 1 спальня в Айя-Напа, Кипр
Квартира 1 спальня
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Located in the vibrant heart of Ayia Napa, known as Cyprus' top tourist hotspot, this proper…
$296,432
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Квартира 3 спальни в Айя-Напа, Кипр
Квартира 3 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 159 м²
This luxurious 3-bedroom penthouse, is located in a modern gated development, centrally situ…
$1,15 млн
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Квартира в Айя-Напа, Кипр
Квартира
Айя-Напа, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
For those seeking a cozy second home in a popular seaside resort, this 1-bedroom apartment i…
$381,438
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Квартира 3 комнаты в Айя-Напа, Кипр
Квартира 3 комнаты
Айя-Напа, Кипр
Число комнат 3
Площадь 163 м²
Three bedroom apartment for sale in Germasogia - Limassol Province, with 129 sq.m. covered i…
$585,116
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Квартира 3 спальни в Айя-Напа, Кипр
Квартира 3 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 158 м²
This opulent 3-bedroom penthouse is situated within the contemporary Napa Gem gated communit…
$1,15 млн
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