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Виллы с видом на море в Armou, Кипр

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1 объект найдено
Вилла 4 комнаты в Арму, Кипр
Вилла 4 комнаты
Арму, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 278 м²
Количество этажей 2
Новая вилла с бассейном и панорамным видом, Арму, Кипр Предлагается вилла с панорамным видо…
$2,26 млн
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Параметры недвижимости в Armou, Кипр

с террасой
Недорогая
Элитная
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