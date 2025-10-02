Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Anglisides
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Anglisides, Кипр

1 объект найдено
Коммерческое помещение 916 м² в Англисидес, Кипр
Коммерческое помещение 916 м²
Англисидес, Кипр
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 916 м²
Неполное здание (смешанное использование) в Агглисайдс в Ларнаке. Недвижимость идеально расп…
$1,47 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти